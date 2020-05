Matri su Chiellini: “Personalmente, non parlo di cose di spogliatoio nemmeno con i miei amici”

Intervenuto a Radio Bianconera, Alessandro Matri ha commentato gli estratti del libro di Giorgio Chiellini usciti nelle ultime settimane: “Alcuni estratti mi hanno sorpreso, però capisco che quando si scrive un libro si devono raccontare anche delle cose nuove. Non voglio entrare troppo nel merito delle polemiche che ha generato. Personalmente io non parlo di cose relative allo spogliatoio, neanche quando me lo chiedono i miei amici.”

Foto: La Stampa