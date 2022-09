Matri: “Inter? Nessun campanello d’allarme, la squadra deve rimanere compatta”

Ospite negli studi di Dazn, Alessandro Matri, ex attaccante, ha commentato così la difficile settimana dei nerazzurri reduci da due sconfitte: nel derby contro il Milan prima e successivamente in Champions contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole: “La riunione ad Appiano penso che sia stata organizzata dalla società per rafforzare l’allenatore, Simone Inzaghi. Non c’era alcun campanello d’allarme: il fine penso fosse quello di ricompattare la squadra e invitare tutti alla responsabilità”.

Foto: Instagram Matri