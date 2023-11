Matri: “Allegri è il valore aggiunto della Juventus. Vlahovic e Chiesa? Mi aspettavo più gol da loro”

Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’attuale situazione dei bianconeri, seconda in classifica e che al rientro affronterà l’Inter capolista. Ecco le sue parole:

“Allegri è il valore aggiunto, ha compattato la squadra e l’ha resa solida: il gioco non è ancora bellissimo, però sta esaltando i singoli per le loro caratteristiche e in difesa ci sta riuscendo molto bene. Pian piano valorizzerà anche gli attaccanti. Mi aspettavo più gol da Vlahovic e Chiesa, hanno grandi qualità però entrambi hanno l’attenuante degli acciacchi fisici. Nella Juve del nostro primo scudetto, quello del 2011-12 con Conte, segnavamo un po’ tutti come quest’anno tanto che il miglior marcatore sono stato io con 10 gol”.

Foto: Matri Instagram personale