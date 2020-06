Stagione finita per Joel Matip, difensore camerunese del Liverpool. Infatti, l’infortunio arrivato durante la gara conto l’Everton gli impedirà di concludere la stagione agli ordini di Jurgen Klopp: “In questa stagione non tornerò in campo, ma per la prossima spero di essere abbastanza presto in campo per dare un aiuto alla squadra.” – ha dichiarato al sito ufficiale dei Reds.

Foto: Daily Star