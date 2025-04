Matic su Mourinho: “È unico, manca alla Premier. Per raccontarlo servirebbe un film”

Oggi in forza al Lione, Nemanja Matic ha ripercorso i suoi anni al Manchester United (2017-2022) in un’intervista a The Athletic, tornando a parlare anche di José Mourinho: “È unico. Se non lo conosci bene, puoi avere problemi con lui. Ma se lo rispetti e dai tutto, ti dà tutto. Non riesco a spiegarlo in una sola risposta, avremmo bisogno di fare un film per parlare di lui. Ho così tante storie da raccontare. Una volta, a fine primo tempo contro una squadra più debole, eravamo sullo 0-0 e stavamo giocando male. Entrò nello spogliatoio e si guardò intorno: cercava me. Non posso dire quello che mi ha urlato… ma sapevo che voleva tirare fuori il meglio. Mourinho manca alla Premier. Il calcio non è lo stesso senza di lui”.

Foto: Instagram Matic