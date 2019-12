Nemanja Matic strizza l’occhio ad Antonio Conte. Già lo scorso 17 ottobre vi avevamo parlato del gradimento dell’allenatore dell’Inter nei confronti del centrocampista del Manchester United. Intanto, ai microfoni dei media inglesi, il serbo ha elogiato il suo vecchio mentore: “La Premier League è sempre stata interessante per me, ma quando ero bambino anche la Serie A era il campionato migliore. L’interesse dell’Inter? Devo dire che Conte è pazzo per il calcio. Lavora 24 ore al giorno, analizza al meglio i propri giocatori e gli avversari. Tatticamente è di sicuro uno dei migliori al mondo. A livello fisico fa correre i suoi sugli stessi livelli per 95 minuti. Farà grandi cose per l’Inter, sono sicuro. Se lo merita”.

Foto: Independent