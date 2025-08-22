Matic riparte dal Sassuolo

22/08/2025 | 12:05:22

Nemanja Matic ripartirà dal Sassuolo. Professore del centrocampo di Chelsea, Manchester United e Roma (e non solo), Matic abbraccia una nuova sfida, sposando il progetto neroverde. Il serbo è un calciatore in grado di unire fisicità e visione di gioco, per sopperire a una meno spiccata rapidità di movimento. La sua esperienza giocherà un ruolo importante negli equilibri del Sassuolo, neopromossa di lusso del nostro campionato di Serie A. Lo ha dimostrato nel corso degli anni, specialmente alla guida di José Mourinho, grandissimo estimatore del classe ’88. Il tecnico portoghese, infatti, lo ha voluto con le maglie delle società sopracitate: un viaggio iniziato nella stagione 2013-14 e – presumibilmente – terminata nel 2023. Ora per il nativo di Sabac, dopo gli ultimi anni “francesi” si riaprono le porte della massima serie italiana. Uno degli ultimi capitoli della sua grande carriera.

Foto: Instagram Matic