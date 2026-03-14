Matic: “Sassuolo? In estate parleremo. Mi farebbe piacere proseguire”

14/03/2026 | 14:30:26

Il centrocampista del Sassuolo, Nemanja Matic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi sul futuro in neroverde.

Queste le sue parole: “Una bella riunione a Milano con Giovanni Carnevali e Fabio Grosso. Mi hanno spiegato come funziona il club, l’importanza dei giovani. E poi ho visto lo splendido centro sportivo. Quando finirà la stagione, ci parleremo di nuovo. Il Sassuolo sa che se io sono felice non ho problemi ad andare avanti”.

Il calciatore ha poi commentato come mai, secondo lui, il calcio italiano sia in difficoltà: “È rimasto negli anni Novanta. Il primo problema riguarda le accademie. I settori giovanili in Inghilterra e Francia sono molto più avanti. Ti insegnano a dribblare, sviluppano la tecnica. Un altro tema riguarda la tattica, che è importante ma condizionante. In Italia si usa troppo la difesa a tre e si attacca poco. Serve un progetto innovativo, altrimenti andrà sempre peggio”.

Foto: sito Sassuolo