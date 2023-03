Matic: “Mourinho l’ha preparata bene, sapevamo tutto della Real Sociedad. Ritiro? Posso giocare altri 3-4 anni”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Roma, Nemanja Matic ha commentato così la vittoria per 2-0 contro la Real Sociedad: “Penso che abbiamo fatto una bella partita, contro una squadra molto forte, che nel campionato spagnolo è quarta. È stato difficile, però credo che giochiamo molto bene, difendiamo forte e io come tutti sono molto felice. Penso che la nostra squadra sia migliorata rispetto a 4-5 mesi fa, penso che sia migliorata molto. Stasera abbiamo vinto 2-0, ma sappiamo che la Real Sociedad gioca molto bene a calcio. Andremo lì per continuare così. Siamo solo 2-0, dobbiamo lottare fino alla fine”.

Poi ha proseguito parlando della possibilità di vincere l’Europa League: “Non lo so, pensiamo partita dopo partita. Ci sono tante squadre forti come Arsenal, United e Sporting. Vediamo, vediamo, prima pensiamo a battere la Real Sociedad”. E su Mourinho: “Aiuta molto perché il mister ha vissuto tante partite come questa. Penso che il nostro mister, come tutti gli allenatori, abbia preparato la partita con la Real molto bene. Prima della gara sapevamo tutto quello che la Real Sociedad avrebbe potuto fare. Questa è stata una vittoria di squadra”.

Infine, su quanti anni giocherà ancora: “Non lo so. Sto molto bene adesso, sono molto felice in campo. Vediamo, non lo so. Diciamo 3 o 4 anni”.

