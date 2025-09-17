Matic: “Mi piace il progetto del Sassuolo, ho scelto bene. Grosso è attento a tutti i dettagli”

17/09/2025 | 19:25:22

Il centrocampista del Sassuolo Nemanja Matic si è presentato al sito ufficiale del club neroverde: “Mi piace il progetto, tutto quello che mi hanno spiegato le persone del club, è eccitante. Avevo bisogno di una nuova sfida, ovviamente, e sembrava un club perfetto per me in questo momento. Ho visto tutto intorno al club, il centro sportivo, lo stadio, le persone che gestiscono il club, hanno l’energia per fare bene. Penso di aver scelto bene. Credo che dobbiamo affrontare la Serie A andando in ogni singola partita e provando a vincere, ovviamente. E naturalmente dobbiamo rispettare ogni squadra, ma dobbiamo sapere che abbiamo qualità. Le ho viste in queste due settimane di allenamento con la squadra. Dobbiamo crederci, credere nelle nostre qualità e dobbiamo credere che possiamo giocare contro chiunque, è così che si fa. Io con la mia esperienza e la mia qualità, penso di aiutare la squadra a fare il meglio. Grosso? Vedo che è molto professionale, lavora molto ogni giorno. Ha un occhio per tutti i piccoli dettagli, che è ottimo soprattutto per i giovani, per aiutarli a migliorare. Ho avuto un paio di occasioni per parlargli prima di venire. Ovviamente era una delle persone per cui ho deciso di venire qui, perché quando lui mi ha spiegato tutto, come vede la squadra giocare e lo sviluppo del club, questo ha reso la mia decisione molto più facile”.

FOTO: Instagram Sassuolo