Matic: “De Bruyne fa la differenza. Devi essere sempre al 100% per fermarlo”

06/10/2025 | 23:21:24

Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Sky del momento in casa neroverde.

In particolare si sofferma su Kevin De Bruyne, stella del Napoli, che ha affrontato diverse volte nei derby di Manchester.

Queste le sue parole: “De Bruyne? Io a Manchester sono riuscito a fermarlo. Ho giocato tante volte contro di lui, è un giocatore fantastico ed è un ottimo ragazzo anche fuori dal campo. È sempre bello giocare contro top player come De Bruyne, devi dare sempre il 100% se vuoi provare a fermarlo o vincere”. Sul caso De Bruyne dopo il Milan: “Conte è sempre lo stesso. Coi top player è così: vogliono giocare sempre, fare gol, avere un impatto. Quando non ci riesci, non sei contento. Poi dopo, parlando con Conte, sono sicuro che avranno risolto i loro problemi”.

Foto: Instagram Sassuolo