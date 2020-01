Matic conferma: “Lo United ha un’opzione di rinnovo, ma vediamo cosa succede a gennaio”

Il centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic, ha rilasciato un’intervista in patria, al Telegraf, nella quale ha parlato anche del suo futuro. Il centrocampista serbo ha confermato quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, aprendo a una possibile cessione: “Lo United ha un’opzione per prolungare il mio contratto, ma vedremo se i piani del club saranno compatibili con i miei. Mi restano alcuni mesi di contratto, vediamo se succederà qualcosa a gennaio. Ma non posso dire molto di più perché veramente non so come andranno le cose“.

Foto: Independent