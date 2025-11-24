Matic: “Bisogna avere una mentalità migliore e vincere queste partite”

24/11/2025 | 23:55:03

Il centrocampista del Sassuolo, Nemanja Matić ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida col Pisa.

Queste le sue parole: “Bisogna avere mentalità migliore, da grande squadra. Giochiamo una partita bene e una male, questo non mi piace. Ci sono tanti giovani che stanno crescendo. Io sto bene qui, tutti lavoriamo bene, il club è organizzato bene. Solo che dobbiamo vincere queste partite in casa”.

Foto: sito Sassuolo