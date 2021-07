Matias Vina e la Roma, un nome solo al comando da tre giorni

Matias Vina alla Roma per sostituire Leonardo Spinazzola alle prese con un grave infortunio. Un nome solo al comando per Sportitalia, quello del terzino sinistro uruguaiano classe 1997 in uscita dal Palmeiras. Una notizia raccontata con dovizia di particolari da Gianluigi Longari, nel bel mezzo di uno stillicidio di nomi (almeno una quindicina) proposti senza un perché.

Ora, tre giorni dopo, tutti sul carro di Vina con siti specializzati che riprendono presunte esclusive di due ore fa, da chi di nomi ne ha sparati quindici, piuttosto che citare l’unica fonte che – era il 15 luglio – aveva puntato su un solo profilo senza un assurdo stillicidio di candidati. Vina era stato seguito anche dal Milan lo scorso gennaio, tre giorni fa erano note anche le cifre: 10 milioni più bonus, siamo in stato sempre più avanzato delle trattativa. Un uomo solo al comando, la Roma ha scelto.

Foto: Twitter Palmeiras