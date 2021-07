MATIAS SOULE’, IL TALENTO ARGENTINO JOLLY DI ALLEGRI

Matias Soulé, talento argentino classe 2003, si è messo in mostra andando a segno nel primo test della Juve dell’Allegri-bis, suo il terzo gol nel 3-1 contro il Cesena.

Il giovane attaccante è nato a Mar del Plata il 15 aprile del 2003, è un’ala destra di piede mancino, che ama rientrare sul suo piede partendo dalla destra.

Nell’amichevole di sabato non ha stupito soltanto per il gol, bel sinistro dalla distanza che con una deviazione è risultato imparabile per l’estremo difensore avversario, ma anche per le tante giocate e movimenti da giocatore già esperto. Il talento albiceleste ha espresso sui social la propria gioia dopo la prestazione: “Felice di giocare i miei primi minuti con la prima squadra”, si legge sull’account ufficiale Instagram.

Matias ha giocato una stagione con la Primavera bianconera collezionando 5 gol e 5 assist in 30 presenze, è arrivato dal Velez Sarsfield, club nel quale è cresciuto, e vanta anche 3 presenze con l’Argentina Under-16.

In patria veniva paragonato spesso ad Angel Di Maria per le sue caratteristiche, anche fisiche, ma da quando è approdato alla Juve tutti vedono in lui un Dybala 2.0.

Allegri lo stima molto, almeno così pare dalle voci che giungono dal ritiro juventino, e dunque il percorso di Soulé, seppur ancora agli inizi, potrebbe presto ricevere una scossa e un’impennata verso il grande calcio.

Foto: Instagram personale Soulé