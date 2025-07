Matias Perez atterrato in Puglia: ora visite e firma con il Lecce

18/07/2025 | 15:43:22

Matias Perez è l’ultima scommessa del Lecce, un club che ha dimostrato spesso in passato di prendere talenti alle prime esperienze per poi lanciarli nel calcio che conta. Il terzino destro cileno classe 2005 è atterrato a Brindisi, tra oggi e domani svolgerà le visite mediche per poi mettersi a disposizione di Di Francesco.

Foto: sito Lecce