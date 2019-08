Mathias Pogba: “Mio fratello vuole andare al Real Madrid”

Mathias Pogba è stato ospite nel programma El Chiringuito. Il giocatore ha parlato molto chiaramente del futuro di suo fratello Paul. Queste le sue parole: “Paul vuole muoversi. Nella squadra in cui si trova non si sente a suo agio. Non è impossibile per Florentino firmare mio fratello, anche se il mercato in Inghilterra è chiuso. Fino al 2 settembre, tutto può succedere. Il Madrid ha bisogno sia del calcio che della gioia di Pogba”.

Foto: Twitter personale