Mathias Olivera: “Spalletti mi ha insegnato molte cose in poco tempo. Cavani mi ha raccontato tutti i segreti di Napoli”

Mathias Olivera, terzino del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha tracciato un bilancio sui primi mesi in Italia.

Queste le sue parole: “Un bilancio della prima parte di stagione? Sono molto contento per come sto andando e per come sta andando la squadra. Sto crescendo e imparando tanto e continuo a lavorare per migliorare sempre. Le differenze tra Liga e Serie A? Non ce ne sono molte, c’è molta tattica, si gioca molto di più il pallone, io mi sto adattando con un minutaggio sempre più alto”.

Qual è il tuo rapporto con Mario Rui? “Ho un ottimo rapporto con lui, è un grande giocatore e una grande persona, questa alternanza fa bene a entrambi”.

Il rapporto con Spalletti? “Mi ha insegnato molte cose in poco tempo. Mi parla molto, negli allenamenti mi aiuta a capire cosa vuole da me in difesa”.

La Champions che emozioni porta? “Belle emozioni, era un sogno, volevo giocarla, me la sto godendo alla grandissima anche per i risultati che stiamo ottenendo”.

Che voglia ho di giocare i Mondiali? “Sarà un sogno, non vedo l’ora, avrò la possibilità di difendere la mia Nazione e non vedo l’ora che cominci. Ripeto, lo sognavo da bambino. In amichevole ho chiacchierato con Cavani che mi ha raccontato cose su città, club e squadra. Da quando sono arrivato ho parlato di meno con lui. Le sue chiacchierate mi hanno aiutato molto”.

Domenica c’è la Roma per difendere il primo posto: “Sarà una partita difficile, me l’aspetto molto fisica, ci saranno tanti duelli individuali, vogliamo vincere giocando bene e mostrando il nostro gioco fantastico”.

