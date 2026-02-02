Il Milan rinuncia definitivamente a Mateta

02/02/2026 | 15:25:50

Jea-Philippe Mateta non sarà il nuovo attaccante del Milan. Dopo un lungo inseguimento e a seguito degli ultimi accertamenti medici, il club rossonero ha deciso di rinunciare all’attaccante in uscita dal Crystal Palace. Un discorso che vale per ora ed evidentemente anche per il mercato estivo. Il Milan non si è convinto di procedere, gli ultimi accertamenti al ginocchio hanno portato gli uomini mercato rossoneri a rinunciare all’operazione. Il Crystal Palace aveva ingaggiato Larsson per sostituirlo, anche questa è una situazione che può saltare nelle prossime ore

foto sito palace