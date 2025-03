Mateta rassicura dopo l’infortunio shock: “Sto bene, spero di tornare molto presto”

Arriva una rassicurazione da Jean-Philippe Mateta. Dopo l’infortunio shock rimediato oggi in FA Cup, l’attaccante del Crystal Palace ha scritto un messaggio confortante fra le proprie stories su Instagram: “Grazie a tutti voi per i bei messaggi. Sto bene. Spero di tornare molto presto e più forte di sempre. Bravi ragazzi per la grande vittoria di oggi, vi voglio bene”. Mateta dovrà essere operato all’orecchio.

Foto: Instagram Mateta