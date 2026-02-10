Mateta non si opera, Glasner conferma: “Starà fuori qualche settimana, non sarà sottoposto a intervento”

10/02/2026 | 16:55:32

Nessuna operazione per Mateta dopo la trattativa saltata con il Milan nei giorni scorsi. Secondo quanto viene riportato da Le Parisien, quotidiano francese, il centravanti ha consultato ieri un ulteriore specialista dopo averne ascoltati tre nei giorni scorsi: la sintesi, in accordo con il club e i pareri dei dottori, è quello di non operarsi al ginocchio e rimanere a riposo per qualche tempo. La conferma del tecnico Glasner: “Jean-Philippe Mateta starà fuori per qualche settimana ma non sarà sottoposto a intervento chirurgico”.

foto x palace