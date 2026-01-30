Mateta-Milan più veloce della luce! No stop per tutti gli accordi

31/01/2026 | 00:00:03

Le belle storie del calciomercato, le trattative a sorpresa e che si chiudono in poche ore. Nella notte vi abbiamo raccontato in esclusiva non soltanto che il Milan era piombato su Jean-Philippe Mateta ma che, particolare non insignificante, stava lavorando per anticipare a gennaio l’arrivo dell’attaccante in uscita dal Cyristal Palace. Sta andando proprio così: è stata una giornata intensa con no stop tra i due club e la volontà di completare la documentazione proprio in queste ore, in modo di consentire all’attaccante (ormai in uscita e non convocato per la prossima sfida del Crystal Palace) di raggiungere Milano per visite e firma. Il Milan aveva concordato circa 30 milioni per l’arrivo nella prossima estate e avrebbe chiuso l’operazione già a gennaio, una cifra più bassa perché Mateta sarebbe andato un scadenza appena un anno dopo. Anticipando, un chiodo fisso dei rossoneri e una giornata trascorsa per curare i dettagli, il Milan pagherà qualcosa per il cartellino in più sapendo che il Nottingham Forest aveva presentato un’offerta di circa 40 milioni. Ma lo farà volentieri per assicurare un grande attaccante ad Allegri, semaforo verde in arrivo.

foto sito palace