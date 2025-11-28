Mateta-Milan: le indiscrezioni inglesi di 4 giorni fa e gli scenari

28/11/2025 | 17:46:09

Jean-Philippe Mateta è il profilo di un grande attaccante, non ci sono dubbi: i numeri sono dalla sua parte e il rendimento è crescente. Lo specialista francese è nel pieno della maturità, compirà 28 anni il prossimo giugno e ha un contratto in scadenza nel 2027. Quattro giorni fa il sito TEAMtalk ha svelato il forte interesse del Milan per gennaio e la sua volontà di provare una nuova esperienza. Nelle ultime ore si sono accodate diverse fonti italiane, confermando quella primogenitura, una situazione che va monitorata. Inutile dire che Mateta sarebbe un colpo di spessore, il classico centravanti ideale per le necessità di Max Allegri. Dobbiamo ricordare quanto raccontato la scorsa estate: l’Atalanta aveva deciso di spingersi fino a 40 milioni, ma il Crystal Palace aveva alzato l’asticella fino a 50 più bonus proprio nelle ore della conquista della Community Shield. In pratica, un modo per respingere l’assalto e per sancirne l’incedibilità del colosso francese. Adesso le cose possono essere cambiate, a maggior ragione in assenza di un rinnovo. Ma, in caso di apertura inglese tutta da verificare e tenendo conto della volontà di Mateta che potrebbe fare la differenza, ci vorrebbe comunque un grande investimento per portar via Mateta al Crystal Palace.