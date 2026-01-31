Mateta, le ultime novità e i retroscena sulla trattativa Crystal Palace-Milan

31/01/2026 | 15:13:51

Jean-Philippe Mateta sarà il nuovo attaccante del Milan dal prossimo primo luglio. E su quest’argomento non ci sono dubbi, confermando quando vi abbiamo anticipato con un tweet nella notte tra giovedì e venerdì (esattamente all’1,17) in relazione al forte inserimento rossonero. I dialoghi sono andati avanti per anticipare il trasferimento a gennaio, pochi minuti fa il Crystal Palace ha giocato al rialzo cominciando con la richiesta 2 milioni in più rispetto ai 30 milioni accettati per il trasferimento nella prossima estate (accordo blindato). Un modo per prendere tempo, considerato che gli inglesi (pur non avendo convocato Mateta per la prossima partita) stanno cercando un sostituto. Il Milan pagherebbe i due milioni in più, ma il Crystal si sta giocando le carte in modo tale da procrastinare il più possibile il trasferimento in questa sessione per i suddetti motivi. I lavori andranno avanti, il Milan aspetta un segnale perché resta forte il desiderio di portare subito Mateta in Italia con l’attaccante che ha dato il via libera. Ma l’attuale situazione di stallo dovrà portare agli accordi totali e servirà il placet del Crystal Palace per uno strategico gioco al rialzo che nasconde il desiderio di assicurarsi un sostituto di spessore.

Foto: Instagram personale