Mateta fa volare il Crystal Palace, battuto 1-0 il Rayo: anche la Conference League parla inglese
27/05/2026 | 23:01:40
Il Crystal Palace vince la Conference League 2026. La compagine inglese batte 1-0 il Rayo Vallecano nella finale di Lipsia. Dopo il West Ham in Europa League, anche la Conference parla inglese. Decide la finale un gol di Mateta, attaccante vicino al Milan a gennaio.
Crystal Palace campione e in Europa League la prossima stagione. Altro trofeo per il tecnico Glasner.
Foto: Instagram personale