Mateta è il futuro. Seguito dal Milan, ora lo vuole il Manchester United per il post Zirzkee

01/01/2026 | 12:16:50

Il Manchester United pensa a Mateta per l’attacco. I Red Devils, che presto potrebbero salutare Zirkzee, grande obiettivo della Roma, hanno messo nel mirino Mateta del Crystal Palace, seguito anche dal Milan. Il francese, 28 anni, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2027 e la situazione contrattuale ha acceso l’interesse di diversi club di Premier League negli ultimi tempi. Adesso ci pensa lo United di Amorim.

foto x palace