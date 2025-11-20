Materazzi: “Uno stage per la Nazionale di due giorni non serve. Mi concentrerei su altro”

20/11/2025 | 16:21:35

Marco Materazzi, ex difensore della Nazionale, autore del sorteggio dei playoff per i Mondiali, ha parlato a Sky a margine della cerimonia.

Queste le sue parole: “Nel calcio ormai non ci sono partite facili. È l’ultima occasione, perché non andiamo al Mondiale da due edizioni. Prima il regolamento era differente, ora bisogna correre: conta la qualità dei giocatori. Sono stato in giro per il mondo e ho visto tanti centri sportivi con anche 15 campi, che continuano a produrre talenti. Forse è questo che manca a noi italiani: siamo un po’ carenti.”

Lo stage può essere utile prima dei playoff? “Due giorni sono pochi. Quando vai in Nazionale, in due giorni fai poco sul campo. I ragazzi avrebbero bisogno di stare un po’ di più sul campo e seguire le indicazioni del mister. ”

Come si allontanano le paure dopo due eliminazioni consecutive? “Con il lavoro. Siamo in difficoltà e lo sappiamo. A tutto il mondo manca l’Italia al Mondiale. Dobbiamo essere bravi noi a rincorrere quelli che ora sono davanti, e sono molto avanti. Non ci sono più partite facili: vai a giocare, con tutto il rispetto, a Malta o in Islanda e fai una fatica immane. Questo deve farci riflettere. Dobbiamo iniziare a costruire qualcosa di importante con tutte le Nazionali: è questo che fa davvero la differenza.”

Foto: Instagram personale