Materazzi: “Se l’Inter passa il turno, può succedere di tutto”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore nerazzurro, Marco Materazzi ha parlato della sfida che giocherà l’Inter questa sera contro il Porto: “Questa Inter deve continuare il suo percorso in Europa, fatto di grandi partite. Se passa il turno, tutto può succedere, però basta alti e bassi. D’ora in avanti sono tutte finali, anche in A: l’Inter deve centrare il posto Champions anche in campionato, sarebbe un danno di immagine oltre che economico. Non esistono altre coppe per questo club”.

Foto: Twitter Materazzi