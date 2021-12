Materazzi: “Se Insigne dovesse andare via ci perderebbero tutti. Koulibaly insostituibile”

Marco Materazzi, ex difensore di Inter e Nazionale, ha parlato a Il Mattino dei temi del campionato e anche del Napoli, con il caso Insigne di queste ultime ore in primo piano.

Queste le sue parole: “Giochi fatti in Serie A? L’Inter resta favorito. Questo perchè chi vince lo scudetto l’anno precedente, parte con i favori del pronostico. Mi sembra che tre le altre cose i neroazzurri abbiamo trovato ancora maggior consapevolezza con l’arrivo di Inzaghi in panchina. Occhio al Milan che è a soli 4 punti di distanza e al Napoli che se recupera tutti, resta una reale pretendente alla vittoria finale”.

Su Simone Inzaghi : “Simone è stato bravissimo, perché ha preso dal lavoro di Conte, ma fino ad un certo punto. È uscito dalla comfort zone della Lazio e sta facendo vedere di essere in grado di fare un salto di qualità. Dimostra maturità. Era una sfida per tutti ed ad oggi, la sta vincendo”.

Sul Napoli: “Per me il Napoli già l’anno scorso con Gattuso giocava un ottimo calcio. Quindi Spalletti è stato bravissimo e intelligente a dare grande continuità al lavoro di Rino. La scorsa stagione degli azzurri è stata rovinata unicamente dal pareggio con il Verona all’ultima giornata: diversamente il Napoli sarebbe andato in Champions e gli umori della piazza sarebbero cambiati”.

Su Koulibaly: “Koulibaly è insostituibile. E’ uno di quelli che quando non c’è, senti la sua assenza. E’ un difensore che sa darti sicurezze a tutto il reparto: ha passo e ha velocità. Poi va a coprire ogni buco lasciato scoperto dai compagni”.

Su Rrahmani: “Quando una squadra forte come il Napoli ti viene a prendere vuol dire che il talento non ti manca. Quindi la sua era una scommessa da vincere in partenza e così è stato. Va detto che però giocare vicino a uno come Koulibaly all’inizio ti aiuta. Al netto della delusione Manolas chiunque ha giocato vicino a Kalidou ha tratto enormi giovamenti, Rrahmani compreso”.

Su Osimhen:“Il nigeriano lo scorso anno non è mai stato al 100%. Quest’anno fin quando è stato in campo è stato dominante ed ha fatto la differenza. E questa è stata una gran bella discriminante per la crescita di tutta la squadra. I risultati con e senza di lui infatti, parlano chiaro”.