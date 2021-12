Materazzi risponde a Ibra postando la foto della Coppa del Mondo e della Champions: “Post muto”

“Entrava da dietro per fare male; e noi calciatori capiamo subito quando uno entra per fare male o semplicemente entra duro, come Chiellini, come Stam, come Maldini. Con Materazzi avevo un conto aperto da anni. L’ho saldato in un derby. Quello entra a piedi levati, io salto, lo evito, e lo colpisco con una gomitata alla tempia”, Marco Materazzi ha risposto a queste parole di Ibrahimovic rilasciate nell’intervista di questa mattina postando due foto: una della Coppa del Mondo e una della Champions League e la scritta “Post muto”. Una chiara provocazione dell’ex 23 interista allo svedese che mette in mostra una rivalità che nonostante siano passati diversi anni è ancora molto forte.

FOTO: Twitter Materazzi