Materazzi punge su Calhanoglu: “Ringraziamo i cugini chiacchieroni che ce l’hanno lasciato”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Marco Materazzi è tornato a parlare del passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter: “Dobbiamo ringraziare i cugini che ce l’hanno lasciato e che chiacchierano. Dobbiamo ringraziare lui che è un ragazzo che parla poco ma fa i fatti. Corre, è determinato, non ha paura ad andare in tackle. Ha permesso a Brozovic di recuperare con calma, senza forzare. Ben vengano giocatori come lui”.

Foto: Twitter Inter