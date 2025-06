Materazzi: “L’Inter ha buttato due scudetti con la squadra più forte. Chivu? Scelta giusta”

07/06/2025 | 11:45:56

Marco Materazzi, ex bandiera interista, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sul momento in cvasa nerazzurra: “Non entro nel merito delle scelte, ma dico due cose. La prima è che bisogna ringraziare Simone per ciò che ha fatto in quattro anni, per lo scudetto della seconda stella e per aver fatto giocare l’Inter in un certo modo, ma è anche vero che poteva fare di più. Abbiamo buttato via due scudetti con la squadra più forte del campionato. La finale di Monaco? Sono rimasto seduto fino alla fine per rendere omaggio ai giocatori e a tutti quelli che hanno permesso la seconda finale in due anni. Era il minimo, non sarei mai andato via”.

Ora il Mondiale per Club: “Era ciò che serviva alla squadra – ha proseguito l’ex difensore campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana -. Possono riscattarsi immediatamente da una delusione. Penso alle seconde linee e a chi ha giocato meno con Inzaghi: per loro sarà un’occasione di rivalsa per dimostrare il proprio valore. Il primo? Davide Frattesi. Chivu può valorizzarlo. Ha 8-10 gol nelle gambe, ci ha portato in finale di Champions segnando al Bayern e al Barcellona. Trovatemi un altro come lui. Per vincere bastano uno o due innesti giusti”.

La scelta di Chivu: “Scelta perfetta, è un ragazzo serio, ha idee importanti, innovative, è giovane, conosce l’ambiente. Per me farà bene”.

Foto: Instagram Materazzi