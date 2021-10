Materazzi: “Inzaghi all’Inter per consacrarsi. A Mou auguro di arrivare dietro i nerazzurri”

Marco Materazzi, a margine dell’evento Nava, ha commentato ai microfoni di Fc Inter News l’inizio di stagione dell’Inter: “Ci sono 7-8 squadre che sono forti e possono rubare punti tra loro. Stanno facendo tutte bene, sono tutte lì e tutto può succedere. Mi auguro che sia l’Inter a spuntarla. Ho fiducia in Inzaghi perché negli ultimi anni ha fatto benissimo con la Lazio, è uscito dalla confort zone per diventare grande anche lui”. Sul ritorno di Mourinho in Italia: “Avrà sicuramente valutato bene quelli che sono i pro e contro. Sta facendo un ottimo lavoro, gli auguro di arrivare dietro l’Inter”.

FOTO: Twitter ISL