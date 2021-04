Materazzi: “Il Napoli di Gattuso gioca il miglior calcio in Italia e senza infortuni sarebbe in lotta per lo scudetto”

Intervistato da Il Mattino, Marco Materazzi, ha parlato in vista di Napoli-Inter di domenica sera, parlando dell’ex compagno di Nazionale, Gennaro Gattuso, che guida il club campano.

Queste le sue parole: “Come vedo Gattuso alla guida del Napoli? Come sempre, come il solito e vero Rino. Nonostante tutti i problemi che ha avuto in questi due anni ha rilanciato la squadra in un momento difficilissimo. Il Napoli è la squadra che gioca il calcio migliore di tutto il campionato. Gioca con personalità e fa dimenticare le assenze che ci sono state quest’anno. La squadra di Gattuso è stata falcidiata dagli infortuni altrimenti credo sarebbe in lotta con l’Inter per lo scudetto. Praticamente è come se i due attaccanti non li avesse mai avuti. Giocare con o senza Osimhen e Mertens direi che fa abbastanza la differenza. E’ come se all’Inter togliessi Lautaro e Lukaku per mesi. O alla Juve CR7 e Morata. Per non parlare di Koulibaly che tra Covid e infortuni è stato fuori un bel po’. Sensa sfortuna sarebbe un Napoli da scudetto ma la realtà dice altro”.

Foto: Twitter Inter