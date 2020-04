Materazzi: “Ibra? C’era un rapporto, poi lui è diventato rancoroso. Si sente dio, preferisco Totti”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic in diretta Instagram: “Non so perché abbia questo rancore, ma io non ho problemi con lui. Prima c’era un rapporto. È un grandissimo, ha fatto la storia del calcio come Henry, Totti, Neymar… Ma non al livello di chi sappiamo noi. Si sente Dio, ma preferisco altri campioni come Totti. So che lui si arrabbierà, ma è così. Resta un fenomeno. Lo ringrazio per gli scudetti, poi è andato al Barça e obiettivamente pochi avrebbero rifiutato. Gli è andata male. E poi da noi arrivò un certo Eto’o…”.

Foto: Twitter ISL