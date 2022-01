Materazzi entra nella Hall of Fame dell’Inter: “Ho sempre dato tutto me stesso per onorare questa maglia”

In giornata l’Inter ha annunciato l’ingresso nella sua Hall of Fame di Marco Materazzi che sui social ha manifestato il proprio entusiasmo: “Ho sempre cercato di difendere questi colori, ho sempre dato tutto me stesso per onorare questa maglia. È vero che è “pazza”.. ma solo perché ti fa impazzire d’amore. Da oggi, sono nella Hall of Fame“.

FOTO: Instagram Materazzi