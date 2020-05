Materazzi e la Champions del 2010: “Mou ci chiese di giocare male in finale. E su Ibra…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi, ex-difensore dell’Inter e della Nazionale, ha raccontato alcuni retroscena sulla Champions del Triplete: “José mi scrisse un sms appena finita la partita di Barcellona: ‘Stasera ho messo Cordoba per Bojan, in finale potrebbero entrare Gomez o Klose: toccherà a te’. Essere in campo anche solo per pochissimo non aveva prezzo. E nell’intervallo ci disse: ‘Ragazzi, occhio: se giochiamo così bene facciamo quello che spera il Bayern, infilarci in contropiede. Un po’ peggio, dai…’ Ibra al Barcellona? Nella partita del girone a novembre, Ibra era in panchina infortunato. Incrociò lo sguardo di Vieira e gli fece una faccia tipo: ‘Mamma mia come giochiamo, che rumba’. Cinque mesi dopo l’abbiamo guardato noi, senza dirgli nulla: indifferenza, lo schiaffo peggiore. Bastavano le nostre facce.” Poi aggiunge: “Prima del ritorno con il Barcellona, Mourinho serissimo: ‘Se andiamo in finale, 100 biglietti a testa per ogni giocatore. A pagamento, ovvio’. Cento: chi aveva la gestione della disponibilità era bianco in faccia. Alla fine furono 70: io ne comprai solo 10, me ne sarebbero serviti 500.”

Foto: Gazzetta.it