Materazzi e il suo messaggio social: “Forza ragazzi. Non c’è cosa più bella di provare a battere chi non sa perdere!”

Stasera al Camp Nou, in vista della gara di Champions League tra Barcellona e Inter, l’atmosfera sarà tesissima. Anche l’ex difensore nerazzurro e Campione del Mondo Marco Materazzi ha voluto mettere un po’ di pepe alla sfida con un messaggio sul suo profilo instagram: “Forza ragazzi. Non c’è cosa più bella di provare a battere chi non sa perdere! Proviamoci!”.

Foto: instagram Materazzi