Materazzi difende De Rossi: “Bisognerebbe far pace col cervello quando si fanno certe scelte”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di alcuni giornalisti presenti all’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor, ai Giardini Indro Montanelli a Milano. Il campione del mondo si è espresso sul derby di Milano della scorsa settimana e sull’esonero dell’ex compagno di Nazionale Daniele De Rossi.

Sul derby: “E’ andata male, malissimo. Però hanno meritato ed è giusto che ci prendano anche in giro. L’Inter mi ha sorpreso molto. Purtroppo l’avevo detto anche prima: in genere chi è sfavorito vince il derby ed è andata così anche stavolta. L’Inter deve ritrovare lo spirito e il gioco dello scorso anno: c’è tempo per recuperare, non troppo, già qualche punto è stato perso durante il cammino ma in fondo la prima è a tre punti di distanza”.

Le avversarie dell’Inter: “Ci sono tanti fattori che in questo periodo dell’anno possono variare, tipo la condizione fisica. Sicuramente l’Europeo ho tolto la preparazione a tanti dei nostri giocatori. Nel momento in cui la squadra ritroverà la condizione credo tornerà la squadra da battere. Detto ciò, complimenti a chi oggi è avanti. Fanno di tutto per battere l’Inter, ma credo che fino alla fine dovranno fare i conti con noi”.

La più forte tra Napoli e Juve: “Dico il Napoli perché non fa le Coppe, so quanto lavora Conte con i suoi calciatori. Hanno deciso di sostituire Osimhen con Lukaku perché ad Antonio piace di più e io credo che anche il Napoli lotterà fino alla fine”.

De Rossi: “Non mi è tornato che ha avuto la squadra al completo credo prima di Genova. Ha subito il pareggio col Genoa al 95esimo ed è stato mandato via anche se aveva altri tre anni di contratto. Bisognerebbe far pace col cervello quando si fanno certe scelte. Allenando la Roma ha coronato il suo sogno, peccato non l’abbia potuto portare avanti fino in fondo. Però sicuramente ha la coscienza pulita: è talmente intelligente come persona che la sua immagine non uscirà scalfita da questo esonero”.

Foto: X Materazzi