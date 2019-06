Materazzi: “Conte ha l’occasione di farsi amare dagli interisti”

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi da lui affrontati, ecco di seguito le sue dichiarazioni principali: “Conte ha una grandissima occasione, quella di farsi amare sportivamente dopo che è stato odiato visto il suo passato, oltre a farsi odiare dagli juventini. E’ in un club importante, con una storia da rispettare. Ha una grandissima società alle spalle e un’ottima squadra a disposizione. Ovunque è andato, ha dimostrato di tirar fuori il 100% per chi lavora per il proprio club. In questo è simile a Mourinho, anche se sono due profili diversi: uno è stato amato dalla gente, l’altro deve farsi amare”.

Foto: Indian Super League Twitter