Materazzi: “Conte non sarà mai un super tifoso interista, ma si è dimostrato un professionista vero”

Intervistato dal programma radio “Tutti convocati” su Radio 24, l’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha parlato dello scudetto nerazzurro e di Antonio Conte: “L’interista è esigente e riconosce i meriti delle persone. Antonio Conte non sarà mai un super tifoso interista, ma ha dimostrato di essere un grandissimo professionista. E sentendolo parlare ha capito cosa vuol dire questo scudetto con l’Inter, che porta gioie diverse da tutti gli altri. Non è mai facile creare un gruppo unito, Conte ci è riuscito in questi due anni dove niente era scontato. C’era una Juve che vinceva da nove anni, lui come l’acqua che rompe la roccia ha spodestato pian piano i nove volte campioni d’Italia. Complimenti a loro, ma ora ci siamo noi sul trono e speriamo di restarci a lungo”.

Foto: Twitter personale