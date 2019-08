Materazzi: “Balotelli? Una missione per se stesso. Per andare all’Europeo…”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, ha parlato anche dell’arrivo di Balotelli al Brescia. Queste le sue parole: “La definirei una missione: per se stesso e per la sua città. Una missione difficile, anche perché ricominceranno a insultarlo: i fischi gli piacciono e lo caricano, gli faranno un favore. Si faccia raccontare come Baggio visse il Brescia. Ed era Baggio. Mancini lo stimola, gli tiene aperte le porte, ma la realtà è che il gruppo per l’Europeo è già nato e sta crescendo: è questo. E Mario per andare all’Europeo deve segnare venti gol: punto, il resto è noia. Brescia può essere il suo trampolino”.

Foto: Twitter ISL