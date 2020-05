Materazzi: “A Zidane ho detto di preferire sua sorella alla maglietta”

Intervistato da Nicolò Deviitis, Marco Materazzi è tornato sulla famosa testata di Zinedine Zidane durante la finale dei Mondiali del 2006: “La testata è stata forte. Io non me l’aspettavo in quel momento. E fortunatamente,dico. Altrimenti se me fossi aspettato avrei reagito e probabilmente saremmo finiti entrambi negli spogliatoi. E’ andata bene così. C’è stato un contatto in area di rigore. Lui non è saltato perché lo tenevo. Poi, mentre andavo via gli ho chiesto scusa e lui mi ha risposto più volte. Alla terza volta che gli ho chiesto scusa, è sbroccato. Io non mi sono mai sentito inferiore a nessuno. Di conseguenza, quando lui mi ha detto: ‘La mia maglia te la dò dopo’, io gli ho detto che preferivo sua sorella piuttosto che la maglietta. Non penso di aver detto niente di così scandaloso, è una cosa che si sente spesso sui campi.”

Foto: profilo Twitter ufficiale ISL