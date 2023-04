Materazzi a Skriniar: “All’Inter sei amato. Vuoi Parigi? Va bene, ma non lamentarti se non sarai amato. Vedi cosa sta succedendo a Messi?”

Marco Materazzi, ex difensore dell‘Inter, campione del Mondo del 2006, ha parlato a Canal+ di Skriniar, in procinto di passare al PSG la prossima stagione.

Queste le sue parole: “È un difensore fortissimo. Quando si applica diventa forte in un contesto collettivo. Non dobbiamo dimenticare che ha lavorato tanto e ha fatto cambiare idea a Conte, con cui ha giocato poco il primo anno. È migliorato molto, è diventato fondamentale e capitano dell’Inter. Io, al suo posto, sarei rimasto all’Inter. Gli ho detto pubblicamente: ‘Ricordati quanto ti amano i tifosi dell’Inter, non so se sarai amato così a Parigi. Te lo auguro’. Ma non lamentarti se non lo sarai. Basti vedere cosa sta succedendo con Messi, e parliamo di uno dei migliori giocatori della storia”.

Foto: twitetr ISL