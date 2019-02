Matera escluso dal campionato di Serie C: ecco il comunicato ufficiale

A causa della quarta rinuncia stagionale, che si è concretizzata iere sera nella gara casalinga contro la Cavese, valida per la settima giornata di ritorno, il Matera (Serie C, girone C) è stato escluso dal campionato. Di seguito il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo:

“Il Giudice Sportivo Sostituto Notaio Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 14 Febbraio 2019 ha adottato la deliberazione che di seguito si riporta:

GARA DEL 13 FEBBRAIO 2019 GARA MATERA – CAVESE

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali

RILEVA

– che la gara in oggetto non si è disputata per mancata presentazione della società Matera;

– che, a norma dell’art 55 comma 1) delle NOIF, la squadra che non si presenta in campo è considerata rinunciataria;

– che la società Matera risulta essere rinunciataria già in altre tre precedenti occasioni (vedasi i Comunicati Ufficiali nn. 160/DIV del 24.01.2019, 172/DIV del 5.02.2019, 181/DIV del 11.02.2019);

OSSERVA

– che, a norma dell’art. 53, comma 5) delle NOIF, alla quarta rinuncia consegue, come sanzione, l’esclusione dal Campionato di competenza

TUTTO CIO’ CONSIDERATO

DELIBERA

1) di comminare alla società MATERA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3;

2) di escludere la società MATERA dal campionato di competenza;

3) di comminare alla società MATERA, a norma dell’art 17 CGS, l’ammenda di € 10,0000 (eurodiecimila);

4) di considerare, a norma dell’art. 53, comma 4 delle NOIF, tutte le gare di calendario ancora da disputarsi dalla società MATERA come perdute con il punteggio di 0-3 a favore delle società che avrebbe dovuto incontrare nelle predette gare”.