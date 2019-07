Mata: “Spero che Pogba resti allo United, è un giocatore importante per noi”

Dopo i numerosi elogi di Ole Gunnar Solskjaer, anche Juan Mata ha espresso la sua preferenza sulla permanenza di Paul Pogba. Il centrocampista spagnolo, a Sky Sports, ha manifestato la speranza che il francese resti al Manchester United: “Conosciamo tutti Paul, è un centrocampista fantastico, un ottimo ragazzo sempre positivo e con una buona influenza su tutti. Io penso sia felice e porti gioia agli altri, ma io posso parlare solo per me, e non per altre persone. Come compagno di squadra e amico vorrei che restasse e fosse felice, perché è davvero un ottimo giocatore per noi”.

Foto Twitter Personale