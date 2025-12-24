Mata: “Amo giocare a calcio, è un privilegio vivere in questo mondo”

24/12/2025 | 10:14:35

Juan Mata ha parlato a Marca della sua avventura in Australia, giurando amore al calcio. A 37 anni, lo spagnolo ex Chelsea continua a regalare prodezze e soprattutto a divertirsi: “Amo ancora questo sport. In ogni allenamento, in ogni partita. È un privilegio vivere in questo mondo. Amo giocare a calcio e poterlo fare in diversi paesi, culture diverse, è una fortuna che sto cercando di sfruttare al massimo”. In passato lo spagnolo ha vestito la maglia dello United per otto anni, oltre a giocare con Galatasaray e Valencia dopo essere cresciuto nel Real Madrid.

foto x melbourne