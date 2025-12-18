Mastantuono vuole i Mondiali: idea prestito a gennaio

18/12/2025 | 17:15:31

Secondo quanto riportato da El Nacional, Franco Mastantuono, talento del Real Madrid, sarebbe pronto a cercare una soluzione in prestito nei prossimi mesi. L’obiettivo è avere un posto certo nella cerchia del CT Scaloni nell’Argentina per la Coppa del Mondo e il centrocampista di 18 anni non sta trovando abbastanza spazio tra le fila dei Blancos. Da qui nasce l’idea di valutare un’opzione diversa sul mercato, come un prestito a gennaio nella speranza di trovare maggior minutaggio e quindi uno posto sull’aereo dell’Argentina per i Mondiali della prossima estate.

Foto: sito Real Madrid