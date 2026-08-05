TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Mastantuono, un talento purissimo per i sogni di Firenze

05/08/2026 | 17:50:07

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Franco Mastantuono ripartirà dalla Fiorentina, come vi abbiamo raccontato. Un talento puro, attaccante che può spaziare su tutto il fronte offensivo, giocare da trequartista e esterno su entrambe le corsie. Il giocatore dei Blancos nel giro di un anno è passato dall’essere una stella del River Plate, a talento da recuperare ad alto livello dopo un’annata non perfetta al Real. A Madrid infatti ha faticato moltissimo a emergere, dopo che allo scorso Mondiale per Club era stato uno dei calciatori più attesi. La Serie A è pronta ad accoglierlo dopo un anno di apprendistato al Real, una stagione che comunque lo ha visto mettere in fila 34 presenze totali e tre reti. Nei due anni precedenti al River Plate (club nel quale è cresciuto dal 2019 al 2024), Mastantuono aveva giocato 41 e 23 partite, totalizzando rispettivamente tre reti e sette reti. Adesso lo aspetta Fi

foto x real