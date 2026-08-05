Mastantuono, un talento purissimo per i sogni di Firenze

Franco Mastantuono ripartirà dalla Fiorentina, come vi abbiamo raccontato. Un talento puro, attaccante che può spaziare su tutto il fronte offensivo, giocare da trequartista e esterno su entrambe le corsie. Il giocatore dei Blancos nel giro di un anno è passato dall’essere una stella del River Plate, a talento da recuperare ad alto livello dopo un’annata non perfetta al Real. A Madrid infatti ha faticato moltissimo a emergere, dopo che allo scorso Mondiale per Club era stato uno dei calciatori più attesi. La Serie A è pronta ad accoglierlo dopo un anno di apprendistato al Real, una stagione che comunque lo ha visto mettere in fila 34 presenze totali e tre reti. Nei due anni precedenti al River Plate (club nel quale è cresciuto dal 2019 al 2024), Mastantuono aveva giocato 41 e 23 partite, totalizzando rispettivamente tre reti e sette reti. Adesso lo aspetta Fi