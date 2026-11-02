Mastantuono: “Siamo sulla strada giusta, è questione di dettagli e la vittoria arriverà”

02/11/2026 | 18:14:27

Le parole di Franco Mastantuono a Dazn: “Stiamo lavorando per tornare a fare tre punti, con l’Atalanta ci è mancato poco ma stiamo lavorando forte durante la settimana. Vogliamo cambiare il nostro cammino e cerchiamo di fare di tutto per giocare meglio, tornare alla vittoria tramite il percorso. Siamo sulla strada giusta, è questione di dettagli e la vittoria arriverà”.

foto x fiorentina